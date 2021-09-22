Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden muhtemel don olayına karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği bildirilen açıklamada; "23.09.2021 Perşembe gece saatlerinden başlayarak, 26.09.2021 Pazar sabah saatlerine kadar bölgemiz genelinde (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat) hafif zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Zirai don meyve bahçelerini vurdu! Zarar büyük Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen zirai don kayısı ve ceviz bahçelerini vurdu. Çiftçiler ilk defa böyle bir don olayıyla karşılaştıklarını söyledi.

Meteorolojiden zirai don uyarısı, üreticiler 13 Nisan'a kadar dikkat Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu geceden itibaren zirai don beklendiğini açıklayarak uyarıda bulundu.

İç Anadolu'da 4 il için zirai don uyarısı Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray genelinde orta kuvvette zirai don uyarısında bulunuldu.