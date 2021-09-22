Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MGM'den alınan bilgiye göre, Doğu Karadeniz için, sağanak ve yer yer kar yağışı öngürülüyor. Bu kapsamda kar yağışının yüksek kesimlerde, sağanağın ise kıyı kesimlerinde görülmesi bekleniyor.

KIYI KESİMLERİNDE 100 KG YAĞIŞ BEKLENYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli sağanağın yarın ve cuma günü Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de çok kuvvetli, bu illerin kıyı kesimlerinde ise şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARI

Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 1800 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli, yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji tek tek uyardı: 52 ilde sağanak alarmı MGM, 52 il için sağanak uyarısında bulundu. Yağışların; Karadeniz Bölgesi'nin bazı kısımlarında şiddetli olacağı öngörülürken, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel olmak üzere; aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Kuzeybatıda sağanak, iç kesimlerde yazdan kalma günler Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.