Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas'ta hava sıcaklığının düşeceği belirtildi.

VATANDAŞ TEDBİRLİ OLSUN

Bu illerde 26 Eylül Pazar sabahına kadar hafif zirai dön beklendiğinden, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteorolojiden 5 ile zirai don uyarısı Meteoroloji 23-26 Eylül tarihleri arasında 5 ilde zirai don beklendiğini belirterek tarımla uğraşan vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İç Anadolu'da 4 il için zirai don uyarısı Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray genelinde orta kuvvette zirai don uyarısında bulunuldu.