Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da düzenli olarak yapılan “Yeditepe Huzur” asayiş uygulaması kapsamında Deniz ve Liman Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri İstanbul Boğazı'nda denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında polis ekipleri, balıkçı, gezi, tur tekneleri ve özel yatlara yanaşarak kaptan, mürettebat ve yolculara evrak ve Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yaptı. Saat 19.00’da başlayan denetim 21.00’e kadar sürdü.

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Yeditepe Huzur Uygulaması'nda 116 bin 24 kişinin sorgusu yapılırken, trafikte kurallara uymayan araç ve motosikletlerle de toplamda 158 bin 512 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur Uygulaması’ ​İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Helikopter destekli yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 661 şahıs ile 307 yoklama kaçağı yakalanırken, 40 adet ruhsatsız tabanca ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.