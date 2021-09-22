Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşanan olayda kendilerini tüccar olarak tanıtıp 7 çiftçiden 64 ton kuru üzüm çalan sahtekarlar kayıplara karıştı. Salihli’de H.H.K. (34) ve F.Ü. (32) adlı şüpheliler kendilerini tüccar olarak tanıtıp Taytan ve Yenipazar Mahallelerindeki 7 üzüm üreticisinden 768 bin lira değerinde 64 ton kuru üzümü almak için anlaştı.



HESAPTA PARAYI GÖRMEYİNCE GERÇEĞİ ANLADILAR

Dolandırıcılar, iddiaya göre üreticilere kuru üzümlerinin karşılığı olan bedelleri Elektronik Fon Transferi (EFT) ile gönderdiklerini, paraların ise ertesi gün hesaplarına geçeceğini belirterek kuru üzümleri kamyonlara yükleyip mahalleden ayrıldı. Üzüm paralarının hesaplarına geçmediğini gören üreticiler durumu jandarmaya bildirdi.



SAHTEKARLARDAN BİRİ 3 TON 260 KİLO ÜZÜMLE YAKALANDI

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu şüphelilerden F.Ü., 3 ton 260 kilogram kuru üzümle yakalandı. Ele geçirilen üzümler ise sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli H.H.K.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.





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