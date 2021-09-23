Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskenderun’da gün batımında yağmur bulutlarının gelişiyle birlikte çakan şimşekler Körfez'de adeta görsel şölen oluşturdu. Tımelapse ve ağır çekim teknikleri ile belgesel tadında görüntülerin oluştuğu İskenderun Körfezi'nde gemiler üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri izleyenleri mest etti.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞTÜ

Geceyi aydınlatan şimşekler gece boyunca etkili olurken aralıklarla yağan sağanak yağmurda hava sıcaklığını düşürdü.

Sağanak aniden başladı, şimşekler geceyi aydınlattı Karabük’ün Safranbolu ilçesinde gece saatlerinde çakan şimşekler geceyi aydınlattı

Havada panik! Fırtınalı havada inerken uçağın burnuna şimşek çarptı İçinde 140 yolcusu bulunan Boeing 737 MAX uçağı, Panama’da Tocumen Uluslararası Havaalanı’na inmek üzere 9.000 metre irtifada uçuyordu.