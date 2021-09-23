Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vakalar arttı izolasyon da tam anlamıyla yeterli olmadı bunun üzerine köy kople karantinaya alındı. Çavdarhisar Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, köyde pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı belirtildi. Alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla köyde 8 günlüğüne karantina uygulamasının başlatıldığı duyurulan açıklamada, "Buradaki tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ve başka haneleri ziyaret etmelerinin yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Çam köyünde yaşayanların ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek Grubu ve ilgili kurumlar tarafından karşılanacağı bildirildi. Karantina kararının ardından köyün girişlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrol noktası oluşturdu.



Denizli'de 6 okul karantinaya alındı Denizli'de bir ortaokulda iki öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla birlikte sınıf karantinaya alındı. Kentte karantinaya alınan okul sayısı 2'si ortaokul, 4'ü lise olmak üzere 6'ya yükseldi.



22 Eylül koronavirüs vaka tablosu açıklandı Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 655 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 168 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi yaşamını yitirdi. Aşılama risk haritasında 2. doz oranlarına değinen Bakan Koca, "Sadece 7 ilde bu oran %75’in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa %42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan kırmızı kategoride yer alan Hakkari, Van ve Bayburt turuncu kategoriye yükseldi.