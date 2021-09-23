Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir'de aşırı hız ölüm getirdi. 25 yaşındaki şoför kız arkadaşıyla birlikte seyahat ettiği esnada, hız yapınca önünde seyir halinde bulunan kamyonete feci şekilde çarptı. Çarpma sonucu, kamyonetteki yaşlı çift hafif yaralanırken, hız yapan otomobil şoförü ve yan koltuğunda oturan kız arkadaşı öldü.

KAZADA AŞIRI HIZ İDDİASI

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivrihisar’ın Aşağıkepen mahallesi mevkiinde D-260 Karayolu’nun 16’ıncı kilometresinde meydana geldi. Hafif ticari aracıyla aşırı hız yaptığı iddia edilen sürücü Ömer Yadigar, aracı ile Sivrihisar’dan Emirdağ istikametine seyir halindeyken kendisiyle aynı güzergahta giden Mustafa Cihan Ç.’nin kullandığı kamyonete arkadan çarptı.

Kazanın şiddetiyle araçtaki ürünler etrafa saçıldı.

GENÇ ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen trafik kazasında 06 AFH 375 plakalı ticari araçta sürücü olan 25 yaşındaki Ömer Yadigar ve yanında yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki Saadet Nur Karabulut ağır yaralandı. 26 HN 600 plakalı kamyonette bulunan 81 yaşındaki Mustafa Cihan Ç. ile 76 yaşındaki Fikriye Ç. ise hafif şekilde yaralandı.

Kazada yaralanan 4 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sivrihisar Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan 27 yaşındaki Saadet Nur Karabulut ile 25 yaşındaki Ömer Yadigar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivrihisar Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla olay hakkında inceleme başlatıldı.

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