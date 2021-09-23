Türkiye Gazetesi

Denizli'de ailesiyle tartışan genç, her zaman gittiği inşaattan bu defa sağ dönemedi. Bir an ayağının kaymasıyla 5. kattan düşüp kendini zeminde bulan talihsiz genç, feci şekilde hayatını kaybetti. Gelişmeler üzerine duyduğu sesler sonrası inşaatın oraya giden baba, oğlunun terliğini yerde görüp korkunç gerçeği fark edince kahroldu.

İnşaattan düşen gencin terliği

DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay, Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 yaşındaki Mehmet Gürbüz, ailesiyle tartıştıktan sonra bir apartman inşaatına çıktı. Daha önce yaşanan birkaç tartışmadan sonra da aynı inşaata geldiği öğrenilen Mehmet Gürbüz, burada bir süre vakit geçirmek için çıktığı inşaatta dengesini kaybederek 5. kattan yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, kanlar içinde kalan Mehmet Gürbüz’ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Talihsiz gecin düştüğü inşaat alanı

TERLİĞİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Aynı olay daha önce de yaşandığı için oğlunu bulmak üzere inşaata gelen baba Mustafa Gürbüz, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin inşaatın önünde çalışma yaptığını görünce büyük şok yaşadı. Ekiplerin olay yerine çektiği şeritten içeriye girdiğinde incelenen terliğin oğluna ait olduğunu gören baba, gözyaşlarına hakim olamadı. Ekiplerden oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi alan baba Gürbüz, büyük bir üzüntüyle hastaneye koştu.

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