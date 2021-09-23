Türkiye Gazetesi

Elazığ'da 27 yaşında olduğu öğrenilen genç adam, ailesine iş aramaya gittiğini söyleyip evden ayrıldı. 3 gündür ailesinin hiçbir şekilde ulaşamadığı genç, her yerde aranıyor. Ailesi çocuklarının başına bir şey geldiği endişesiyle, oğullarından gelecek güzel haberi bekliyor.

POLİS EKİPLERİ CUMALİ'Yİ ARIYOR

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Cumali Cankara, Salı günü ailesine iş aramaya gidiyorum diyerek evden çıktı. Akşam saatlerinde eve gelmeyen çocuklarını merak eden ailesi, cep telefonunun kapalı olması nedeniyle Cankara'yı merak etti. Bunun üzerine ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri Cumali Cankarayı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

3 GÜNDÜR ORTADA YOK

Cumali Cankara'nın salı günü evden çıktığını ve bir daha haber alamadıklarını ifade edan dayısı Adnan Kuyumcu, "Yeğenimden salı gününden beri haber alamıyoruz. İş aramaya gidiyorum demiş ve çıkmış. Telefonları kapalı ve ulaşamıyoruz. Durumu polis ekiplerine bildirdik. Ekiplerimiz bulmak için çalışıyor. Aile olarak çok tedirginiz. En kısa süre inşallah evine geri döner" dedi.

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