Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün yaşanan olayda baba Veysel K. (53) ve oğlu Fevzi K. (28) ile Melih Koç (24) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Baba ve oğlu pompalı tüfekle yaklaşık 500 metre kovaladıkları Melih Koç'u kalçasından vurarak ağır yaraladı. Melih Koç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BABA VE OĞUL TUTUKLANDI

Olayın ardından baba ve oğlu cinayet aletiyle birlikte yalandı. Bugün mahkemeye çıkarılan baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan cinayete kurban giden Melih Koç bugün Kutlular Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarıgöl ilçesi Bereketli Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

Babasını öldüren kadın tutuklandı Manisa'da bir kadın, tartıştığı babasını bıçakla öldürdü. Gözaltına alınan katil zanlısı, cezaevine gönderildi.

Aydın'da bıçaklı kavga şüphelisi tutuklandı Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.