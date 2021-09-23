Türkiye Gazetesi

Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Cumali Cankara (27) Salı günü ailesine 'iş aramaya gidiyorum' diyerek evden çıktı. Akşam saatlerinde eve gelmeyen çocuklarını merak eden ailesi, cep telefonunun kapalı olması nedeniyle Cankara'yı merak etti. Ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

POLİS EKİLERİ GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri Cumali Cankarayı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bulunan Cankara, ailesine teslim edildi.

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