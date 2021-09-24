Türkiye Gazetesi

Abdulkadir Aksu Bulvarı'nda yol kontrolü yapan polis ekipleri, bir aracı durdurmak istedi. Ekipler, "dur" ihtarına durmayarak kaçan şüphelilerin aracını kısa süreli kovalamacanın ardından durdurdu.

SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ

Bu sırada araçtaki kişilerce polise silahla ateş edildi. Polis ekipleri, araçtaki şüphelilerden Ö.F.H'yi silahla yaralayarak etkisiz hale getirdi, diğer 2 şüpheli ise kaçtı.

Yaralı şüpheli, 112 Acil Sağlık ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan diğer zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı

Silahla rastgele ateş edip 4 kişiyi yaraladıktan sonra kaçtı ​Diyarbakır’da seyyar manavdaki husumetlilerine ateş eden 2 kişi, manavda oturan iki kişi ile o sırada Lunapark ’tan çıkan baba ile 3.5 yaşındaki oğlunu da yaraladı. Polis ekipleri 4 kişinin yaralandığı olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.