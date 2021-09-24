Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'nde Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen şahısların ev ve bahçelerinde yapılan aramada H.İ.T. (69) isimli şahsın bahçesinde 4 kök, N.B. (74) isimli şahsın bahçesinde 8 kök, T.D. (47) isimli şahsın bahçesinde 16 kök, H.İ.T. (70) isimli şahsın bahçesinde 9 kök, N.Ö. (76) isimli şahsın bahçesinde 6 kök, olmak üzere 5 şüphelinin bahçesinde toplam 43 kök yasa dışı kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Diyarbakır’da 7 milyon 270 bin kök kenevir ele geçirildi Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Mini İHA araçları tespit edilen 141 noktada düzenlenen narko-terör operasyonunda 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl’de operasyon: 110 bin kök kenevir ve 19 kilo esrar ele geçirildi Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 110 bin kök kenevir ile 19 kilo esrar ele geçirildi.