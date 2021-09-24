Türkiye Gazetesi

İzmir Bornova Belediyesi binasında gece saatlerinde intihar paniği yaşandı. İddiaya göre, belediyede işe başlamadan önce hakkında birçok suç kaydı bulunan şahıs, hakkındaki suçlardan dolayı hapse girdi. Yaklaşık 8 ay boyunca hapis yatan Aykut A, bu süreçte belediye tarafından işine son verildiğini öne sürerek tekrar belediyede çalışmak istediğini belirtti. Aykut A., elinde silah ve bıçakla belediye binasına gelerek intihar girişiminde bulundu.

2 SAATTE İKNA EDİLDİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, belediye başkan yardımcılarından Barbaros Taşer de olay yerine geldi. Polis ekipleri ve belediye başkan yardımcısının yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonucunda Aykut A. intihar etmekten vazgeçerek elindeki silahı ve bıçağı teslim etti.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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