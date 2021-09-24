Türkiye Gazetesi

Atakan Özenoğlu'nun ağabeyi Adnan Özenoğlu (54), 1 Eylül'de tedaviye alındığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde 10 Eylül tarihinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Atakan, 13 gün sonra ikinci büyük acıyı yaşadı.

80 YAŞINDAKİ BABA DA HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs tedavisi gören babası Selahattin Özenoğlu (80) da bu sabah hayatını kaybetti. 13 gün arayla 2 büyük acı yaşayan Atakan Özenoğlu ve ailesi, gözyaşlarına boğuldular.

Selahattin Özenoğlu'nun cenazesi ikindi namazını müteakip İshakpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Orhaniye Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

23 Eylül 2021 koronavirüs vaka haritası Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca, "Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım." ifadelerini kullandı. Öte yandan dünkü tabloya göre vefatlarda azalma olduğu gözlemlendi. Ayrıca sarı kategoride yer alan Balıkesir mavi kategoriye yükselirken, turuncu kategoride yer alan Hatay sarı oldu.

Aşı randevusu yerine taziyeye gitti, koronavirüse yakalandı Aşı randevusu almasına rağmen tereddüt edip aşısını yaptırmayan Mehmet Aslan, gittiği taziyede koronavirüse yakalandı. Aslan, "Aşı çok önemliymiş keşke aşı olsaydım" dedi.