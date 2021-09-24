Türkiye Gazetesi

Edirne'nin merkez ve Havsa ilçesinde birçok küçükbaş ve büyükbaş hayvanda hastalıktan şüphelenilmesi üzerine hayvanlardan numune alındı. Araştırmalar sonucu hayvanlara 'mavi dil hastalığı' teşhisi konuldu. Kan emen sinekler yoluyla bulaşan hastalık köylüler arasında büyük paniğe neden olurken, mavi dil hastalığı tespit edilen köyler ile beraber, çevrelerindeki 10 kilometrelik alan içerisinde kalan toplam 8 köyde karantina başlatıldı.

8 KÖYE HAYVAN PAZARI YASAĞI

Karantina uygulanan köyler ile ilgili Havsa Belediyesi önemli bir karar aldı. Havsa Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Havsa ilçesine bağlı Azatlı ve Abalar köyleriyle beraber, Edirne merkeze bağlı Orhaniye, Karakasım, Doyran, Elçili, Tayakadın ve Üyüklütatar köylerinden gelecek hayvanların ilçede kurulan hayvan pazarına alınmayacağı belirtildi.

HAYVAN SAHİPLERİNİN AŞI TELAŞI

Abalar Köyü'nde yaşayan Nedim Buruldağı, mavi dil hastalığı tespit edilen hayvanların bulunduğu köyün etrafında yer alan 10 kilometrelik alanda karantina uygulandığını ve koyun sahiplerinin hayvanlarına aşı yaptırma telaşı içerisinde olduğunu belirtti.

Bir diğer vatandaş Hasan Avcı ise, komşu köylerdeki hayvanlarda mavi dil hastalığı tespit edilince kendi hayvanlarının da 1 ay süreli karantinaya alındığını ve hayvan alım satımı yapılmadığını açıkladı.

Azatlı köyünde yaşayan vatandaşlardan Ahmet Çiftçi, köylerinin tedbir amaçlı karantinada olduğunu ifade etti. Mavi dil hastalığıyla mücadele için gerekli tedbirlerin alındığının altını çizen Çiftçi, bir an önce karantina sürecinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Mavi dil hastalığı, kan emen sinekler yoluyla sığırlara ve diğer geviş getiren hayvanlara bulaşan bir hastalıktır. Kan emen sineğin hasta hayvandan emerek aldığı kanda bulunan etken, aynı sineğin sağlıklı bir hayvandan kan emmesi sonucu sağlam hayvana geçer.

Hasta hayvanların et, süt ve ürünlerinin insanlar için risk oluşturmadığı ifade edilirken, bu hastalığın yazın yağmurlu mevsimlerde ve özellikle geceleri alçak, rutubetli yerlerde meydana geldiği bilinmektedir.

Hastalığın tedavisi olmadığı için bu konuda koruyucu önlemler alınmaktadır. Hastalığa karşı karantina, hasta hayvanların imhası ve sokucu sineklerle mücadele ön plana çıkan aşamalardır.

Çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinada Kütahya’nın küçükbaş koyun ve keçilerde çiçek hastalığı görüldü. Bunun üzerine hastalığın görüldüğü 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı.

Karantinayı ihlal ettiği yetmezmiş gibi bir de doktora saldırdı Edirne'de bir kişi koronavirüse yakalanan kızı için ilaç yazdırmaya gittiği sağlık ocağında doktora sözlü saldırıda bulundu.