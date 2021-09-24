Türkiye Gazetesi

Mutlu başlayan bir evlilik, 3 gün sonra korkunç bir sonla bitti. Hatay'da yaşayan genç çift, tartışmaya başladı. Tartışmanın üzerine genç kadının iddiası ile, evi terk etmek istemesi sebebiyle kocası kendi göğsüne bıçağı sapladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam, kurtarılamadı.

CİNAYET Mİ, İNTİHAR MI?

Edinilen bilgiye göre, Yeniyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 18 Eylül Cumartesi günü dünya evine giren Zeynep Y. (24) ve Mehmet Sönmez (29) çifti bilinmeyen nedenle tartıştı. İddiaya göre tartışma, Zeynep Y. S.'nin evi terk etmek istemesi üzerine çıktı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bıçaklanmış olarak ağır yaralı bulunan Mehmet Sönmez, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafın yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Mehmet Sönmez'in cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi.

Genç çift, henüz 3 gün önce evlenmişti.



"GİDERSEN KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM DEYİP BIÇAĞI GÖĞSÜNE SAPLADI" İDDİASI

Olayla ilgili Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Zeynep Y. S., kendisinin evi terk etmek isteyince kocasının "Gidersen kendimi öldürürüm" dediğini, ısrarcı olması üzerine ise eline geçirdiği bıçağı göğsüne sapladığını iddia etti.

Adli tıp raporunun beklendiği olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Geriye ise çiftin düğün merasiminde çekilen ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan mutluluk görüntüleri kaldı.

60 senelik kocasını 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü Ankara'da Ocak ayında meydana gelen olayda 60 senelik kocasını 38 yerinden bıçaklayarak öldüren kadının yargılanmasına başlandı.

Kocasını öldüren kadın tutuklandı Çıkan kavga sonrasında cinnet getirmesi sonrasında kocasını bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.