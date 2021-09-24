Türkiye Gazetesi

Şampiyon atların tayları, fiyatlarıyla adeta dudak uçuklatıyor. Özel olarak yetiştirilen ve şampiyon atların yavruları oldukları için 'elit' olarak adlandırılan taylar, yetiştirildikten sonra ortalama 800-900 bin lira arasında satılıyor. At çiftliklerinde antrenmanları yaptırılan taylar, yaşı ve gerekli hazırlıkları tamamlandıktan sonra hipodroma çıkarılıyor.

Şampiyon anne veya babadan olan bir tayın performansının diğerlerine göre iyi olduğunu söyleyen At Yetiştiricisi Yenel Kaya, Türkiye'nin şampiyon aygırlarına ait tayların ellerinde olduklarını belirterek, "Anka, Turbo, Ayabakan gibi hepsi farklı şampiyonların tayları. Şu anda 2019 ve 2020 tayları var. Nasip olursa sahalara gitmeye hazırlanıyorlar" dedi.

"ATÇILIK UMUTLA BAŞLAR"

"İlk etapta kantarma ve eyer vurma il başlıyoruz" diyen Kaya, "Atçılık bir umutla başlar. Her atçı doğan tayını şampiyon olması için koşturur. Her yarış bizim için umuttur. Şampiyon attan doğacak tay farklı oluyor. Biz 'babası şampiyon' dediğimiz zaman pazarlaması da kolay oluyor. İyi anne veya babadan olan bir atın performansı daha iyi olur. Tabii şampiyon attan da şampiyon tay çıkacak diye bir şey yok" şeklinde konuştu.

FİYATI GÜZELLİK, GÖSTERİŞ VE BAŞARI BELİRLİYOR

Tay fiyatları güzellik, gösteriş, ırk ve daha önce ailesinden birilerinin gösterdiği başarıya göre belirleniyor.

Tay fiyatlarının belirlenmesinde anne ve babasının performansı etkili rol oynarken, bir aygırın birkaç tane tayı sahada güzel performans gösterirse ondan sonra gelecek olan kardeşleri alıcı bulurken çok rahat ediyor. Fiyatlar ortalama 800-900 bin liradan başlarken, şu anda elit taylar dışında diğer atların da fiyatı ortalama 70 bin lira civarında seyrediyor.

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