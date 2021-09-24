Türkiye Gazetesi

İstanbul’da sonbaharın gelmesiyle sıcak hava yerini yağışlara bıraktı. Ancak barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 52 ile son 8 ayın en düşük seviyesini gördü.

SON 8 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2021 yılının Şubat ayında yüzde 56.2 olan su seviyesi, Nisan ayında 80,82 ile en yüksek orana ulaşırken, Eylül ayındaki yüzde 52.38 doluluk oranıyla son 8 ayın en düşük seviyesine indi.

5 AYDA 28.44 SEVİYESİNE DÜŞTÜ

Böylece İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı 5 ayda toplam olarak yüzde 28.44 seviyesinde düştü. İstanbul barajlarında en yüksek doluluk oranı yüzde 81.46 ile Ömerli'de ölçülürken, en düşük oran ise yüzde 2.85 ile Pabuçdere'de ölçüldü.

İstanbul’da barajların genel doluluk oranı ise şu şekilde:

Ömerli barajı yüzde 81.46

Pabuçdere barajı yüzde 2,85

Sazlıdere barajı yüzde 25,9

Büyükçekmece barajı yüzde 47,35

Alibey barajı yüzde 21,56

Terkos barajı yüzde 58,38

Kazandere barajı yüzde 7,09

Elmalı barajı yüzde 63,54

Darlık barajı yüzde 52,97

Istrancalar barajı yüzde 28,46

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