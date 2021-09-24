Türkiye Gazetesi

İstanbul Kasımpaşa’da kızına nişan yapan 46 yaşındaki Serdar Yılmaz düğün öncesi evinin yakınında bulunan parkta bir de kına eğlencesi düzenledi.

Yılmaz’ın ve damat tarafının da bulunduğu eğlence gece yarısına kadar sürünce Yılmaz'ın yaşadığı evin alt katındaki lokali işleten Bekir A., gürültü nedeniyle Serdar Yılmaz ile tartıştı.

İŞ YERİ BASILAN ADAM TABANCASINA SARILDI

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Yılmaz‘ın ve damat tarafının yakınları taş ve şişelerle lokali bastı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü lokalde tabancasını ateşleyen Bekir A., Yılmaz’ı karnından ve sırtından ağır şekilde, yakını Nazar Yılmaz’ı ise bacağından yaraladı. Olayın ardından Bekir A., tabancasıyla birlikte koşarak kaçtı.

KIZININ KINASINDA VURULAN BABA HASTANEDE ÖLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hasteneye götürülürken ameliyata alınan Serdar Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hastaneden alınan Yılmaz’ın cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

POLİSİ ARAYIP SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mekanda geniş çaplı inceleme yaptı. Çalışmalar sürdüğü esnada telefonla emniyeti arayan katil zanlısı Bekir A., cinayeti işlediğini ve tabancayı Haliç’e attığını itiraf ederek polise teslim oldu. Devam eden çalışmalarda ise mekandan çıkan Hasan A. ve mekandan kaçan Oğuzhan K. da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan Bekir A., Hasan A. ve Oğuzhan K. emniyete götürüldü. İfadeleri alınarak sorgulanan şüpheliler adli işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Bekir A. ve Hasan A. “kasten adam öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Oğuzhan K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Pendik’te düğün çıkışı ortalık savaş alanına döndü: 1’i ağır 6 yaralı Pendik'te bir düğün salonu önünde iki grup arasında, bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavgada 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralanan kişilerin yakınları fenalık geçirirken ortalık savaş alanına döndü. İki grubun kavgası güvenlik kameralarına yansıdı.