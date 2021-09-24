Türkiye Gazetesi

Mardin’in Artuklu ilçesinde seyir halindeki kamyonetin lastiği patlayarak takla attı. Takla atan kamyonet alevler içinde kaldı.

TAKLA ATTI

Seyir halindeyken lastiği patlayan 06 CJB 82 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yaklaşık 500 metre sürüklenen araç daha sonra alev aldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küle dönen aracın içinde bulunan sürücü Abdulhalim Elçioğlu ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri otopsi işlemleri için morga kaldırılırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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