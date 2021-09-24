Türkiye Gazetesi

Görüntüsü ve kokusu ile görenleri kendisine hayran bırakan kum zambakları çiçek açtı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı sahillerde görülen ve 'kum delen' olarak da bilinen zambaklar, tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için doğaseverler tarafından adeta koruma altına alındı.

Zambakları korumak için ilgili kurumları harekete geçirdiğini belirten ve caretta carettalar için hazırlanan kafeslerle kum zambaklarını korumaya çalışan doğasever öğretmen Güldane Şahin, düzenli aralıklarla zambakları kontrol ediyor. Sahile gelen yerli ve yabancı vatandaşlara kum zambaklarını göstererek bilgi veren Şahin, toplumun bu konuda bilinçlenmesine katkı sunuyor.

Her yıl Ankara'dan Gazipaşa'ya tatile gelen Gülden Ünver, bir ay önce caretta caretta kaplumbağalarını uğurladıklarını şimdi ise sıranın kum zambaklarına geldiğini belirterek, "Kum zambakları, dünyaca koruma altına alınmış bir bitki. Koparmanın cezası da çok büyük. İnsanların duyarlı olmasını istiyorum bu konuda" diye konuştu.

KÖKÜNDEN KOPARMANIN CEZASI 173 BİN LİRA

Latince adı 'maritium pakratium' olan kum zambakları, nesli tükenmekte olduğu için 2016 yılında Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alındı. Soğangillerden olan, ilaç ve güzellik sanayiinde kullanılan kum zambağını koparmanın cezası 83 bin liradan, kökünden koparmanın cezası ise 173 bin liradan başlıyor.

Dünyada 11 adet kalan 'Aydın Ölmez Çiçeği' korunmayı bekliyor Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, dünyada sadece Kuşadası’nda yetişen ve sadece 11 adet kaldığı tespit edilen Aydın Ölmez Çiçeği’nin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını belirterek koruma altına alınmasını istedi.

Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin lira ​Hatay'ın Samandağ ilçesinde kum zambakları çiçek açtı. Koruma altında bulunan çiçeği koparmanın cezası ise 80 bin lira.