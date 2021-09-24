Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de ailesinin kendisinden haber alamadığı Iraklı Sally Ali Challab Al-Abbood 22 gündür kayıp olarak aranıyor.

GİRDİĞİ EVDEN BİR DAHA ÇIKAMAMIŞ

Bugüne kadar yaklaşık 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 21 gündür haber alınamayan Al-Abbood'un, Amjed M.M'nin evine giriş kayıtlarına ulaşırken, kayıp genç kızın evden çıkış görüntülerine ise rastlamadı.

Sally Ali Challab Al-Abbood ile Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gelen Amjed M.M'nin, bir hırdavatçıdan önce balta satın aldığı, bir süre sonra baltayı testereyle değiştirmek için işletmeye geri döndüğü ve gece saatlerinde birçok kez kıyafet değiştirerek farklı çöp kutularına poşetler attığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildi.

BALTADA BULUNAN İZLER SALLY'NİN DNA'SI İLE UYUMLU

Öte yandan, evde bulunan balta, bıçak, zanlıya ait çanta ve çorapta kan izine rastlandığı, kriminal incelemede ise Sally Ali Challab Al-Abbood'un babası Ali Challab Al-Abbood'dan alınan DNA örneklerinin eşyalardaki kanla uyuştuğu belirlendi.

Savcılıktaki ifadesinde balta ve testereyi satın aldığını kabul eden Amjed M.M, söz konusu aletlerle Kurban Bayramı'ndaki etleri doğradığını iddia etti.

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Suçlamaları kabul etmeyen Amjed M.M, boğazındaki hastalığı nedeniyle tedavi olmak için Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gitmeye çalıştığını öne sürdü.

Kayıp genç kızla eve geldiğini kabul eden zanlı, bir süre sonra Sally Ali Challab Al-Abbood'un evden ayrıldığını, gece saatlerinde çöpe bıraktığı poşetlerde sokak hayvanları için mama olduğunu, kayıpla ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını savundu.

Bu arada, genç kızın kaybolmasıyla ilgili bir zanlının daha Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınarak Eskişehir'e getirildiği ve emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

ŞEHİR ÇÖPLÜĞÜNDE ARANIYOR

Sally’nin öldürüldüğü ve parçalanarak çöpe atıldığı şüphesi üzerine ekipler, şehir çöplüğünde arama çalışmasına başladı. Yaklaşık 3 bin metrekarelik tesis alanında başlatılan aramalar, kepçe yardımıyla devam ediyor.

Sally'nin öldürüldükten sonra parçalanarak çöpe atıldığını düşünene ekipler, şehir çöplüğünde didik didik genç kızdan bir iz arıyor...

NE OLMUŞTU?

Eskişehir'de 2 Eylül'den bu yana haber alınamayan Irak uyruklu genç kızın kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yurt dışına kaçmaya çalışan Amjed M.M. Kırklareli'nde, ona yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen kardeşi Asaad M.M. ve arkadaşı Ammeer M.M. ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandıklarını evlerde yakalanmış, 3 zanlı tutuklanmıştı.

Bugüne kadar yaklaşık 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen, çok sayıda kişinin ifadesine başvuran, kent merkezindeki kanalizasyon, metruk binalar, park ve bahçelerin yanı sıra Porsuk Çayı'nda arama yapan polis ekipleri, Sally Ali Challab Al-Abbood'un bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

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