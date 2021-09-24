Türkiye Gazetesi

Koronavirüs teşhisi konan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Tataroğlu (58), entübe olmasının ardından tedavi altına alındığı hastanede 21 Eylül Salı günü hayatını kaybetti. Önceki gün baba ocağı Tavas’ın Hırka Mahallesinde toprağa verilen hayatını kaybettiği, kalp rahatsızlığı bulunan 83 yaşındaki babası Yaşar Tataroğlu’ndan gizlendi.

OĞLUNUN ÖLDÜĞÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTIRLAR

Tüm çabalara rağmen oğlunun öldüğünü mahallede okunan saladan öğrenen baba Yaşar Tataroğlu, büyük üzüntü yaşadı. Ailesiyle birlikte koronavirüse yakalanıp iyileşen baba Yaşar Tataroğlu, rahatsızlığından dolayı oğlunun cenazesine de katılmadı. Akşam saatlerinde aniden fenalaşan acılı baba, geçirdiği kalp krizi sonucu oğlundan 1 gün sonra hayatını kaybetti.

EVLAT ACISINA DAYANAMADI

Evlat acısına dayanamayarak hayatını kaybeden Yaşar Tataroğlu, Tavas’ın Hırka Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından oğlunu oğlu Osman Tataroğlu’nun yanına defnedildi. Tataroğlu’nun cenaze törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık ve AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ile ailenin yakınları katıldı. Başkan Zolan, cenazenin toprağa verilmesinin ardından Tataroğlu ailesini ziyaret ederek, taziye dileklerini iletti.

Evlat acısına kalbi dayanmadı İdlib’te şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Orhan’ın annesine acı haber sonrası kalp krizi geçirerek hastanede yoğun bakıma alındı.