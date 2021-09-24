Türkiye Gazetesi

Çerkezköy Belediyesi meydanındaki Edip Sokak'ta Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (TESKİ) ekipleri çalışma yaptığı esnada kepçe ana isale borusunu patlattı. Borudan akan su belediye meydanı başta olmak üzere Atatürk, Öztrak, Malkoçoğlu ve Güveniş caddelerini göle çevirdi. Öztrak Caddesi'nde yoğunlaşan su nedeniyle bazı sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Özellikle Edip Sokak'taki esnaf yaşanan patlak nedeniyle zor anlar yaşarken, işyeri sahipleri ve çalışanları suyun iş yerlerine girmemesi için önlem aldı.

İçme suyu borusu patladı, sokaklar su altında kaldı Kocaeli’nin Körfez ilçesinde içme suyu borusunun patlaması sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bu sırada yolda açılan çukura düşen bir midibüs mahsur kaldı.