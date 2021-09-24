Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Korkuteli ilçesi Yazır Mahallesi'nde 23 Eylül Perşembe günü M.Ö. isimli şahsa ait olan seradan, yaklaşık 50 bin TL değerindeki sera demirlerinin çalınması olayı ile ilgili olarak Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ve 17'nci JASAT timi tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, sera demirlerini B.E., A.E. ve D.E. isimli Suriye uyruklu şahısların çaldığı tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıslar yakalandı.

Çalınan malzemeler Korkuteli ilçesinde 2 farklı hurdacıda ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

İçerisinde 20 bin lira olan çantayı çalan şüpheli yakalandı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde içerisinde 20 bin lira bulunan çantayı çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Caminin musluklarını çalan hırsız kameralara yakalandı Batman'da bir caminin şadırvan bölümünde bulunan muslukları çalan hırsız, güvenlik kameralarına takıldı.