Tokat'ta kaçakçılara ağır darbe! İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Korulu köyünde A.G. isimli bir şahsın kaçak içki bulundurduğu ihbarı üzerine tespit edilen adrese operasyon düzenledi. A.G'nin evinde ve bahçesinde yapılan aramada 750 litre kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Antalya'da bir otelin deposunda 1800 litre kaçak içki ele geçirildi Antalya'da jandarma ihbar üzerine bir otelin deposuna baskın düzenledi, operasyonda 1800 litre kaçak içki ele geçirildi.
Ayvalık’ta kaçak içki operasyonu Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda kaçak içki ve bunların yapımıyla, şişelenmesi için kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.
Tokat'ta 750 litre kaçak içki ele geçirildi
Tokat'ta jandarma ihbar üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 750 litre kaçak içki ele geçirildi.
Tokat'ta kaçakçılara ağır darbe! İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Korulu köyünde A.G. isimli bir şahsın kaçak içki bulundurduğu ihbarı üzerine tespit edilen adrese operasyon düzenledi. A.G'nin evinde ve bahçesinde yapılan aramada 750 litre kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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