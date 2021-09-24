Türkiye Gazetesi

Antalya'da ikamet eden B.A, "satılık" yazan bir aracın üzerindeki numarayı aradı. Şahıs, numaranın sahibi B.K. ile 132 bin TL karşılığında anlaşmaya vardı. İkili satış işlemleri için notere gitti. İddiaya göre B.K, kapora olarak aldığı 72 bin TL ile kaçtı. Mağdur olan B.A. ise soluğu polisin yanında aldı. Şikâyet üzerine harekete geçen ekipler, kamera kayıtlarından zanlının izine ulaştı. B.K. kısa sürede gözaltına alındı. Dolandırıcılık suçundan suç kaydı ve 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan satmaya çalıştığı aracı kiraladığı ortaya çıktı.

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