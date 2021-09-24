Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 17-19 Eylül tarihleri arasında; Bala ilçesinde göçmen hareketliliği olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede yapılan araştırma sonucunda 5 Pakistan ve 1 Afganistan uyruklu, Gölbaşı ilçesinde 6 Afganistan uyruklu, Akyurt ilçesinde 1 Bangladeş uyruklu, Etimesgut ilçesinde 1 Afganistan uyruklu ve Ayaş ilçesinde 1 Afganistan uyruklu, olmak üzere Türkiye’ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen toplam 15 düzensiz göçmen yakalandı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Yasadışı yollardan giriş yapan düzensiz göçmenlere 6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet gereğince kişi başı 4 bin 746 TL olmak üzere toplam 15 düzensiz göçmene 71 bin 190 TL idari para cezası uygulanırken, Türkiye’ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen göçmenler Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İzmir açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir’in Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 58 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Başkentte 25 düzensiz göçmen yakalandı Ankara'da, İran sınırı üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla giren 25 düzensiz göçmen yakalandı.