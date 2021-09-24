Türkiye Gazetesi

Batman çevre yolunda seyir halindeki tır kavşağı dönerken arkadan gelen otomobil sürücüsü, bir anlık dalgınlık yüzünden arkadan çarptı. Aralarında çocukların da olduğu kazada 3’ü ağır toplam 11 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Otomobilden çıkarılan yaralı 11 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı Erzurum’un Aşkale ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 2 kişi canından oldu 2 kişi de yaralı.