Türkiye Gazetesi

Manavgat'taki orman yangınlarında evleri yanan Müzeyyen Küçük, 14 yaşındaki kızı Tuana Öztürk ile Aydın Nazilli'ye taşındı. Tuana, pazartesi günü arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldı. Küçük kızdan bir daha da haber alınamadı. Evladının hayatından endişe eden anne polise kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine güvenlik güçleri, çalışma başlattı.



ÇOCUKLUK ARKADAŞLARININ EVİ ARANDI

Yapılan araştırmalar sonucu kızın otobüs ile Bursa'ya gittiği belirlendi. Durum, Bursa Emniyet Müdürlüğüne bildirildi. Eskiden Bursa'da yaşadığı öğrenilen Tuana'nın çocukluk arkadaşlarının adreslerinde arama yapıldı ama herhangi bir ize rastlanmadı. Tuana Öztürk, dört gün sonra Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi, Kanalboyu Caddesi'nde bulundu. Çocuk, Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edildi.

Bursa'da kayıp kız alarmı! 14 yaşındaki Tuana her yerde aranıyor Evden arkadaşlarıyla gezmeye gittiği bahanesiyle çıktıktan sonra sırra kadem basan 14 yaşındaki Tuana'nın Bursa'ya kaçtığı ortaya çıktı.

Günlerdir kayıp olan genç kız şehir çöplüğünde aranıyor Eskişehir'de kendisinden 22 gündür haber alınamayan Iraklı genç kız, son görüştüğü şahsın şüpheli ifadeleri nedeniyle şehir çöplüğünde aranıyor.

Baba sokak ortasında öldürüldü, kızı kayıp Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde işe gitmek için evden çıkan ve sokakta yürüdüğü sırada sırtından vurularak öldürülen adamın 20 yaşındaki kızının da aynı saatlerde ortadan kaybolduğu ortaya çıktı.