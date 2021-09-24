Türkiye Gazetesi

Yenişehir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi, 18. Cadde üzerinde bulunan bir telefoncuya müşteri kılığında hırsız geldi. Şahıs, ekranı kırık olan telefonunu tamir ettirmek istediğini söyleyerek çalışanları oyalamaya başladı. Bu esnada, bir anlık boşluktan faydalanarak tezgâhtaki bir telefonu cebine attı. Zanlı, bir süre daha çalışanlarla konuştuktan sonra ayrıldı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY BAŞIMA GELDİ"

Telefonun çalındığını fark eden dükkân sahibi Sertan Gündem, durumu polise bildirdi. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken Gündem "Tezgâhta 6 tane cep telefonu vardı. Bunlardan 5'i sağlam, 1'i bozuktu. Hırsız da gitmiş bozuk olanı çalmış. 20 yıldır bu işi yapıyorum, ilk defa böyle komik bir hırsızlık olayıyla karşılaştım. Ama yine de mağdur olduk. Çünkü o bozuk telefonu bayiye iade edecektik. Alan arkadaşa sesleniyorum: Mümkünse telefonu geri getirsin, sonra da gitsin. Çünkü o telefon bozuk, tamir edilemez. En azından sahibine teslim edelim" diye konuştu.

Aldığı telefonu iade etmek isteyen genç öldürüldü İstanbul Esenyurt’ta aldığı telefonu iade etmek için buluştuğu şahısla çıkan kavgada bıçaklanan Togolu genç, hayatını kaybetti. Kan kaybeden gencin son anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Telefonunu çalan hırsıza üzüldü, üstüne bir de para verdi İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir iş yerinden cep telefonu çalan hırsız, taksiye binerek kaçtı. Afrikalı hırsız taksi parasını ödemek için cep telefonunu satmaya çalışınca yakayı ele verdi. Telefon sahibi şüphelinin paraya ihtiyacı olduğunu anladığında hem şikayetçi olmadı hem de harçlık verdi.