Türkiye Gazetesi

Kırıkkale Valiliği koordinesinde yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor. İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri ile kolluk kuvvetleri, Covid-19 pozitif vaka tablosundaki artışın önüne geçmek için 24 saat esasına göre denetim yapıyor. Kentin farklı noktalarında devriye gezen ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin HES kodu ve GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrollerini gerçekleştiriyor. Ankara'dan yıllık izin için Kırıkkale'ye gelen Necip S. (29) Çalılöz Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından gece yarısı sokakta aracıyla dolaşırken durduruldu. Yapılan GBT sorgulamasında Necip S.'nin PCR testi pozitif çıkan kızından dolayı temaslı duruma düştüğü belirlendi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi.

Filyasyon ekiplerince yapılan sorgulamada, Necip S.'nin 28 Eylül günü itibariyle karantinasının tamamlanacağı tespit edildi. İnsan sağlığını tehlikeye atan Necip S.'ye 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı. İşlemlerin ardından Necip S., İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı yurtta karantinaya alındı.

Edirne'de 'mavi dil hastalığı' alarmı! 8 köy karantinada Edirne'de küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda 'mavi dil hastalığı' tespit edilmesi üzerine hastalığın tespit edildiği köylerde ve çevrelerindeki 10 kilometrelik alan içerisinde bulunan toplam 8 köyde karantina başlatıldı. Köylerden gelen hayvanlar ilçede kurulan hayvan pazarına alınmazken, köylüler aşı telaşına düştü.

Adıyaman'da 109 ev karantinaya alındı Adıyaman'da, 109 evde artan koronavirüs vakaları sebebiyle Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.