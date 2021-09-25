Kayseri'de korkunç bir iş kazası yaşandı. Yeni Sanayi Sitesi 6152. Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde LPG tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına hızlıca müdahale etti. Yangın sırasında iş yerinde bulunan Y.C.D. (11) ile birlikte 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
11 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ
Hastaneye kaldırılan Y.C.D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, hayatını kaybeden çocuğun ailesine baş sağlığı dileyerek, "Akşam saatlerinde yangın çıktığı söylendi. Biz de yangının üzerine geldik. İçeride çalışan 2 kişi ve yanlarımda misafir olan bir çocuk varmış. 11 yaşındaki çocuk rahmetli oldu. İçeride LPG tüpü patlamış ama onun öncesinde aracın benzin deposundaki arızaya bakarken kıvılcım atmış. Kıvılcım sonrasında LPG tankında patlama olmuş. Maddi hasarı karşılarız ama can kaybına çok üzüldük" ifadelerini kullandı.
Alev topuna dönen otomobildeki LPG tüpü patladı Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aniden dumanlar yükselen otomobil, sürücüsünün gözleri önünde alev alev yandı. Yanan otomobildeki LPG tüpünün patlama anı saniye saniye kaydedildi
Yangında ölen ablasıyla aynı tabutu paylaştı Sakarya’nın Geyve ilçesinde misafirliğe gittikleri evde çıkan yangında hayatlarını kaybeden baba ve 3 çocuğun cenaze namazları Kocaeli’nin Derince ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından memleketleri Trabzon’a gönderildi. Cenaze töreninde, hayatını kaybeden 1 yaşındaki minik Eslem ve ablası ise aynı tabutla son yolculuğuna uğurlandı.
Oto elektrikçide LPG tüpü patladı, çıkan yangında 1 çocuk öldü
Kayseri'de bir oto elektrikçide meydana gelen olayda LPG tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Bu yangında 1 çocuk hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Kayseri'de korkunç bir iş kazası yaşandı. Yeni Sanayi Sitesi 6152. Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde LPG tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına hızlıca müdahale etti. Yangın sırasında iş yerinde bulunan Y.C.D. (11) ile birlikte 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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