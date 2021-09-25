Türkiye Gazetesi

Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Güneşli Sokak üzerinde B.P. isimli şahsın babası, bir süre önce ekmek almak için gittiği fırında çalışan 17 yaşlarında bir çalışanla tartışma yaşadı. Tartışma esnasında yere düşen baba yaralanarak kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin oğlu ise, tartışmanın yaşandığı fırın sahibi Y.D. ile bir araya gelerek konuşmak istediği esnada Güneşli Sokak üzerinde fırın sahibinin aracının içerisinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tekrardan tartışma yaşandı.

FIRINA KURŞUN YAĞDIRDI

Şüpheli B.P. yanında bulundurduğu silah ile ‘Babam sizin yüzünüzden öldü’ diyerek fırın sahibi Y.D.’ye kurşun yağdırdı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Y.D., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli B.P.’yi arama çalışmaları devam ederken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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