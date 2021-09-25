Şanlıurfa'da yol verme kavgası kanlı bitti, 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı. Kavga, Haliliye ilçesine bağlı Köylükent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan Veysel Turmak
(31) ve Halil D. (35) ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların Veysel Turmak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan ceset, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
CİNAYET ANI KAMERALARA DA YANSIDI
Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Taraflar arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Veysel Turmak, kanlar içerisinde yere yığıldığı görülüyor. Turmak, daha sonra gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1 ay önceki yol verme kavgası kanlı bitti: 4 yaralı Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir şahıs, 1 ay önce yol verme sebebiyle kavga ettiği vatandaşın kullandığı işçi servisinin önünü kesip kurşun yağmuruna tuttu. İşçi servisindeki 4 kişi yaralandı.
Yol verme kavgasında yangın tüpünü üzerine boşalttı İstanbul Beykoz’da trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavgada sürücü, yangın tüpündeki sıvıyı tartıştığı kişinin üzerine boşalttı.
Şanlıurfa'daki yol verme kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi Şanlıurfa'da iki grup arasında 'yol verme' tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.
Trafikte 'yol verme' kavgası yüzünden canından oldu
Şanlıurfa'da meydana gelen olayda iki sürücünün yol verme kavgası birinin ölümü ile son buldu.
Şanlıurfa'da yol verme kavgası kanlı bitti, 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı. Kavga, Haliliye ilçesine bağlı Köylükent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan Veysel Turmak
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