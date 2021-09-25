Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Eylül 2021 hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Yapılan tahminlere göre; Kocaeli, Sakarya, Bolu, Kastamonu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Karadeniz kıyısında sağanak yağış beklenirken, yurdun kuzey kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde özellikle Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklenirken, Meteoroloji bu iki il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

SICAKLIKLAR YURT GENELİNDE ARTIYOR

Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken, rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23

İstanbul: Parçalı bulutlu 23

İzmir: Az bulutlu ve açık 29

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 23

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 15

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25

Meteoroloji uyardı: 3 ilde kar bekleniyor! Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilin yüksek kesimlerinde de akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.