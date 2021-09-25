Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Ankara Bulvarı’nda Merkez istikametten Etimesgut istikametine giden yolda kaza meydana geldi. Gece 00.30 sıralarında gerçekleşen olayda 25 yaşındaki İsmail Kaanhan A. kontrolündeki otomobil orta refüjde bulunan aydınlatma direklerine bakım yapmak için yol güvenliğini sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi işçilerine ve işçilerin kullandığı kamyonete çarptı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri belediye işçisi 38 yaşındaki Enes S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye işçilerine çarpan otomobil sürücüsü İsmail Kaanhan Aç ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan belediye işçisi 29 yaşındaki Salih Ç. ve 44 yaşındaki Serdar D. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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