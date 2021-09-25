Türkiye Gazetesi

Türkiye'de yağışların azalması ve iklim değişikliği ile birlikte birçok göl ve barajda sular çekiliyor, kuraklık meydana geliyor. Dünyanın en büyük sodalı, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü'nde de korkutan manzaralar ortaya çıktı. Suların çekilmesi ile birlikte binlerce yıllık mikrobiyalitlerin gün yüzüne çıkması, bölge halkını endişelendiriyor.

TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Mikrobiyalitler Van Gölü'nün tabanında yer yer 8 ila 10 metreye kadar yükseliyor. Bunların cansız, ruhsuz, taş olmadığını; mikrobiyalitlerin bakteriler, algler, siyanobakteriler tarafından oluşturulan yapılar olduğunu söyleyen Moleküler Biyolog Vedat Atlı, "Göl geri çekildiği zaman biz bunları daha rahat görebiliyoruz. Bunlar güzel şeyler ama bunun çıkış sebebi ne? Bu sene dehşet verici bir kuraklık var. Kar da yağmur da az yağdı, yağış olmadı. Genel anlamda baktığımız zaman bir de gölü besleyen akarsular var. Bu akarsular üzerinde yapılan tarım faaliyetleri ve bilinçsiz sulama yüzünden sular göle ulaşamıyor. Yani havzaya daha az su dökülüyor. Havzaya daha az su dökülmesi ile birlikte kuraklık da olunca göl iyice çekiliyor. Bu tehlike çanlarının çaldığı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Van Gölü, Nemrut volkanik dağının patlaması sonucu oluşan volkanik bir set gölüdür.

BİLİNÇLİ TARIM UYARISI

Acilen bilinçli tarıma dönüş yapılması gerektiğinin altını çizen Atlı, "Havzayı besleyen sular üzerinde olan barajların verimli kullanılması gerekiyor. İhtiyaç olduğu zaman bu sulama gerçekleştirilmeli ya da damla sulama sistemlerine geçilmeli. Yani klasik bildiğimiz sulama sistemleri gölü tehlikeye atmaktadır. Zaten küresel bir iklim değişikliği var ve bir kuraklık söz konusu" diye konuştu.

Türkiye'de bulunan en büyük göl olan Van Gölü, aynı zamanda dünyanın en büyük sodalı gölüdür.

MİKROBİYALİT NEDİR?

Mikrobiyalitler cansız veya taş değil; bakteriler, algler, siyanobakteriler tarafından oluşturulan yapılardır. Mineral açısından oldukça zengin olan dünyanın en büyük sodalı gölünde, göl tabanın ortaya çıkan tatlı sular da bulunuyor. Bu tatlı su kaynaklarındaki minarellerle, Van Gölü'ndeki minareller birbirleriyle moleküler düzeyde etkileşim sağladıkları zaman bakteriler, algler ve siyanobakteriler tarafından yapılar oluşuyor. Bu yapılar binlerce belki milyonlarca yıl üst üste binerek tıpkı bir gökdelen gibi yükseliyorlar ve bu yapılara 'mikrobiyalit' adı veriliyor.

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