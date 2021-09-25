Türkiye Gazetesi

Temmuz ayında başlayan ve Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınları binlerce haktar alanı küle çevirmiş, büyük zarar vermişti. Yaz aylarının sona ermesiyle birlikte ülke genelinde sıcak hava yerini yağışa bıraktı. Küle dönen ormanlık alanlar, yağmurlarla birlikte yeniden yeşile boyandı.

Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyünde 28 Temmuz'da başlayan orman yangını kısa sürede 15 kilometrelik bir alana yayılmış, 3 gün içerisinde kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1500 hektar alan küle dönmüştü. Birçok mahallenin boşaltıldığı yangında bazı ev ve ahırlar yanarken, hayvanlar da telef olmuştu. Yangının izlerini yavaş yavaş silen köyde, yağmurların etkili olması ile birlikte birçok bitki ve ağaç türüne ait filizler küllerin arasından çıkarak yeniden doğuşun simgesi oldu.

28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve Türkiye'nin birçok şehrine yayılan yangınlarında yüz binlerce hektar orman ve yerleşim yeri küle döndü, binlerce hayvan can verdi.

SİYAH YERİNİ YEŞİLE BIRAKIYOR

Yağmurun ardından yanan ağaçların köklerinden çıkan filizlerin boyları 1 metreyi aşarken, felaketin rengi siyah yerini yeşile bırakmaya başladı. Ayrıca yangın öncesi dikimi yeni yapılan fidanların tamamen yanarak küle dönmesiyle arazi üzerinde yanmış fidanların köklerinden yeşillikler fışkırdığı görüldü.

Yanmış ağaç köklerinde yeşermeler meydana geldiğini ifade eden Bekir Burak Canbolat, "Yaklaşık 2 ay önce Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde orman yangını çıkmıştı. Yangında 1500 hektarlık alan zarar görürken yağmurların yağmasıyla birlikte yanmış ağaç köklerinde yeşermeler meydana geldi. Simsiyah topraklarda yeşillik görmek bizleri mutlu etti" diye konuştu.

Marmaris'te yanan ormanlar yeniden yeşeriyor Geçtiğimiz aylarda çıkan orman yangınlarının ardından, zarar gören yaklaşık 60 bin hektarlık alanın yeniden yeşermeye başladığı görüldü.

Manavgat'ta ormanı yakarken yakalanan adam tutuklandı Antalya Manavgat'ta çakmakla yangın çıkarmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.