Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde araç kiralama dükkanlarının sahipleri arasında araç park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre, tarafların sözlü atışması tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri olan yaşlı adam, eline geçirdiği iki beyzbol sopasıyla karşı tarafa saldırmaya başlayınca ortalık karıştı. Aynı gruptan bir başka kişi, adamın elindeki sopalardan birini zorla alarak karşı kaldırımda bulunan kalabalığın arasına daldı.

ESNAF AYIRAMADI, POLİS MÜDAHALE ETTİ

Tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgayı cadde üzerinde bulunan esnaf ve yoldan geçenler ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sakinleştirilemeyen iki grubu vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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