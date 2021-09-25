Türkiye Gazetesi

Karabük’te Eflani Müftüler köyü, Safranbolu Örencik köyünden Cemaller Mahallesi ile Ahmet Usta ve Sarıçiçek Tepesi mevkiindeki ormanlık alanda 15 kişi mantar toplarken kayboldu. Mantar toplamak için ormanlık alana giren 15 kişiden haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

MANTAR TOPLAYANLARA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Ormanlık alanda arama çalışması başlatan jandarma ekipleri UMKE ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerinin saatler süren arama çalışmalarının ardından 15 kişi ormanda bulunurken mantar toplamak için ormana giren kişilere 30 Eylül tarihine kadar ormanlara giriş yasağından dolayı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından idari para cezası kesti.

Ormanda mantar toplarken kaybolan 11 kişi bulundu Karabük'ün Safranbolu ve Eflani ilçelerinde ormanda mantar toplarken kaybolan 11 kişiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.