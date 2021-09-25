Türkiye Gazetesi

74 yaşındaki yaşlı adam, misafirliğe gitmek için çıktığı evine saatler geçmesine rağmen dönmeyince, ailesi endişelenerek ekiplere haber verdi. Her yerde aranan yaşlı adam ormanlık alanda yaralı halde bulundu. Talihsiz adamın uçuurmdan düştüğü öğrenildi.

ORMANLIK ALANDA YARALI HALDE BULUNDU

Sinop Türkeli ilçesine bağlı Yeşiloba köyünde yaşayan Bayram Tanrıöver (71), Turhan köyündeki yakınına misafirliğe gitmek üzere evinden ayrıldı. Saatler geçmesine rağmen yaşlı adamın evine gelmemesinden dolayı şüphelenen yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. En son Turhan köyündeki yakınına misafirliğe gittiği öğrenilen Tanrıöver'in izini süren jandarma ekipleri, yaşlı adamı köyün ormanlık alanında yaralı halde buldu.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından olay yerine gelen ambulansa taşınan Tanrıöver, Türkeli Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tanrıöver'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Doğa yürüyüşünde uçurumdan yuvarlanan Rus polisi, Türk polisi kurtardı Muğla'nın Marmaris ilçesinde, doğa yürüyüşü için girdiği ormanlık alanda ayağı kayarak uçurumdan yuvarlanan Rus polis İvan Aratskii, polis ve arama kurtarma ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.