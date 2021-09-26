Türkiye Gazetesi

Kartal Köprüsü’nü geçtikten sonra iki otomobil birbiriyle çarpıştı. Olay yerinde trafik kazasını fark edemeyen çok sayıda otomobil ve kamyonun karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemlerini alarak olaya müdahale etti.

İKİ KİŞİ YARALANDI



Kazaya karışan sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobildeki iki kişi kazada yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilen yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince tedavi altına alındı. Kazaya karışan kamyon sürücüsü Ahmet Adıgüzel, sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, “Ben karşıdaki kazayı görünce yavaşladım. Arkadaş galiba çok hızlı geliyordu. Fren yaptı, duramadı. Sağ arka taraftan bana çarptı.” dedi.



Olay nedeniyle D-100 kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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