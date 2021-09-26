Türkiye Gazetesi

Gaziantep’in Araban ilçesi kırsal Hisar Mahallesi’nde engelli bir adam kızının eski eşi tarafından darp edildi.

ENGELLİ BABASINA SALDIRDI

Hisar Mahallesi'nde oturan engelli İbrahim K.'nin evine boşanan kızı Zeliha K.'nin eski kocası E.K. geldi. Bu esnada İbrahim K. ve aile fertleri ile E.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüpheli E.K., eski eşini, eski eşinin engelli babasını ve diğer aile fertlerini darp etti.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Çıkan tartışmada sakinliğini koruyamayan eski koca aile fertlerine saldırdı. Eski eşinin engelli babasını darp eden şahıs İbrahim K.'nin yüzünü kanlar içinde bıraktı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Mahalle halkının araya girmesiyle kavga daha da büyümeden sona erdirilirken, mağdur İbrahim K. ve eşi Elmas K. ile kızı Zeliha K. olay sonrası jandarma karakoluna giderek kendilerini darp eden E.K.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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