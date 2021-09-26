Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Derince ilçesine bağlı Sırrıpaşa Mahallesi Vardar Sokak’ta meydana gelen olayda iki bina arasında sıkışan kediyi görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından yavru kediyi sıkıştıkları yerden kurtardı.

KALP MASAJI YAPTI ELLERİYLE BESLEDİ

Başarılı bir şekilde kurtulan kedinin kalbinin durduğunu fark eden bir itfaiye eri, yavru kediye dakikalarca kalp masajı yaptı. Yaptığı kalp masajıyla kediyi kurtaran itfaiye eri daha sonra ona elleriyle su içirerek kendine gelmesini sağladı. Yavru kedi yapılan kontrollerin ardından doğaya serbest bırakıldı.

Bıçaklayıp öldürdüğü ağabeyine pişman olup kalp masajı yapan kardeşe 20 yıl hapis Samsun'da eve ayakkabı ile girme meselesi yüzünden çıkan tartışmada ağabeyini bıçaklayan ve ağabeyi ölünce kalp masajı yapıp hayata döndürmek isteyen kardeş, yargılandığı mahkemece 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.