Türkiye Gazetesi

Kırıkkale Valiliği tarafından yeni tip korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince çalışmalar sürdürülüyor. İSDEM ekipleri, korona virüs pozitif vaka tablosundaki artışın önüne geçmek için 24 saat denetimler yapıyorlar. Kentin farklı noktalarında devriye gezen ekipler HES kodu kontrolleri gerçekleştiriyor.

ŞEHRİN EN YOĞUN CADDESİ’NDE DENETİM YAPILDI

Şehrin en yoğun olduğu Zafer Caddesi’nde denetim yapan ekipler HES kodu sorgulaması sırasında 10 yaşındaki Ö.B.T. isimli öğrencinin temaslı olduğunu tespit etti. Sınıfı karantina altına alınan temaslı öğrenci kırtasiyeden çıktı almak için dışarı çıktığını söyledi. Denetim ekipleri, öğrenciyi ekip aracıyla evine gönderdi. Babasına ise 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.

Karantina ihlali yapan 6 kişi uygulamada yakalandı İllere göre haftalık vaka sayısında 100 binde yüzde 354.83 oran ile çok yüksek riskli iller arasına giren Düzce’de polis ekiplerinin Çamköy mevkiinde gerçekleştirdiği uygulamada 1’i pozitif, 5’i temaslı 6 kişi karantinayı ihlal ettiği için yurda gönderildi. Ayrıca uygulamada 28 kişiye sokağa çıkma ihlalinden cezai işlem uygulandı.