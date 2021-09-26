Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre; yurdun kuzey kesimleri önümüzdeki hafta salı gününden itibaren beş gün boyunca yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul da dahil birçok kentte sağanak yağış beklenirken, mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların önümüzdeki hafta artış göstereceği kaydedildi.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR 5 GÜN SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından resmi site üzerinden yayımlanan orta ve uzun vadeli hava durumu tahmin raporunda 28 Eylül 2021 - 2 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul dahil birçok ilin yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.

Yayımlanan hava tahmin raporunda "Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı, batı kesimlerden başlayarak batı, iç ve güney kesimlerde mevsim normalleri civarında yükseleceği tahmin ediliyor" açıklaması yer aldı.

26 EYLÜL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Eylül hava durumu tahmin raporunda ise Artvin kıyı kesimlerinde sağanak beklendiğini, yurdun kalan kesimlerinde ise havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağını açıkladı.

Hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artarken, rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Az bulutlu ve açık 26

İzmir: Az bulutlu ve açık 30

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21

Erzurum: Parçalı bulutlu 18

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artıyor, 3 bölgede sağanak bekleniyor Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre; Karadeniz kıyılarında etkili olmak üzere 3 bölgede sağanak beklenirken, yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı öngörülüyor.