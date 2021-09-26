Türkiye Gazetesi

Antalya’da yaşayan 29 yaşındaki Sivil Havacılık Pilotaj Mezunu Burak Balcı'nın annesi Türkan ve babası Elvan Balcı 12 Mart tarihinde alışveriş merkezine giderken kaldırımda yürüdükleri sırada Osman K.’nın kullandığı minibüsün çöp konteynerine çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Türkan ve Elvan Balcı çiftinden anne Türkan Balcı başından aldığı darbe nedeniyle hayatını kaybetti. Burak Balcı annesini kaybetmesinin verdiği acıyı ve o zor günleri en büyük destekçisi nişanlısı Sevgi Emekçi ile atlatmaya çalıştı. Sivil Havacılık Pilotaj Mezunu Burak Balcı acısının üstünden 7 ay geçmeden 2012 yılında tanışarak 1 yıl önce aile arasında nişanlandığı Sevgi Ekmekçi’nin ölüm haberi ile yıkıldı.

ANNESİNİN ACISI DİNMEDEN SÖZLÜSÜNÜN ÖLÜM HABERİNİ ALDI

6 Eylül günü kullandığı otobüsün kontrolünü kaybeden Uğur E. Gazi Bulvarı üzerinde refüjü aşıp karşı yola geçerek Hande Aykurt'un kullandığı otomobile çarptı. Aykurt'un yaralı kurtulduğu kazada yanında bulunan arkadaşı Sevgi Ekmekçi ise hayatını kaybetti. Genç, annesinin acısı dinmeden bu kez de sözlüsünün ölüm haberi ile yıkıldı. İki gencin kazadan 1.5 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Bölümüne giderek beraber gönüllü organ nakli için başvuruda bulundukları öğrenildi. Sevgi Ekmekçi’nin yaşamış olduğu kaza sonrası organları bağışlanamadı. Balcı, yaşanan durumun ardından kendisine herhangi bir şey olması durumunda organlarının yarısını hayatını kaybeden nişanlısı adına, yarısını da kendisi adına gönüllü şekilde bağışlayacağını söyledi.





“KAZALARIN DAHA FAZLA OLMASINI İSTEMİYORUZ”

Nişanlısını kaybettiği yerde açıklama yapan Balcı, “Annemi 12 Mart sabah saat 08.50’de Altınova yolu üzerinde kaldırımda babam ile birlikte yürürken bir minibüs sürücüsünün konteynere çarpması sonucu kaybettim. Aradan 6.5 ay sonra da 5 Eylül saat 18.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında nişanlımı kaybettim. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Acımız gerçekten büyük. Biz kazaların daha fazla olmasını istemiyoruz. Ama bunun için bir şey yapılamıyor. Şoförler devam eden davalarda belki cezalar alacak ama emin değiliz. Kazaların olmaması için kurum ve kuruluşların daha sık denetimler yapması gerekiyor. Mesela burada bulunan teller yayaların geçişini engelliyor ama araçların karşı şeride geçmesini engellemiyor. Bunun yerine daha farklı önlem alınabilir. Olan vefat edenlerin yakınlarına oluyor. Kanunların caydırıcı olmadığını düşünüyorum. Firma şoförleri daha sık denetlensin” dedi.

“BEBEĞİMİZE ANNEMİZİN İSMİNİ VERECEKTİK”

Nişanlısı Sevgi ile 2012 Mayıs ayında tanıştıklarını kaydeden Balcı, “2018 yılında ilişkimiz başladı. 1 yıl önce de ciddi düşünmeye başladık. Nişanlım arkadaşı ile birlikte alışveriş merkezine gidiyor. Dönüşte de Konyaaltı ilçesinde arkadaşları ile görüşeceklerdi. Saat 18.30 sıralarında karşı şeritten bu şeride geçen otobüsün çarpması ile hayatını kaybetti. 1 gün boyunca hayata tutunmaya çalıştı ama başaramadı. Evlenmeyi düşünüyorduk. Bizim en büyük hayalimiz yuvamızı kurmaktı. Bebeğimize annemin ismini verecektik” diye konuştu.

“Doğumdan itibaren organ bağışçısı olalım” Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci, beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerde organ bağışı oranlarını artırabilmek için dünyada uygulanan “varsayılmış rıza sistemi”ne geçilmesi gerektiğini söyledi.